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Роскомнадзор требует от Сбербанка предоставить сведения о причинах утечки данных клиентов

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе
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© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор в четверг направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

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"Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий, - говорится в сообщении. - Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений".

В пресс-службе информировали, что доступ к ресурсу, на котором были выложены персональные данные, ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, "не связанным с нарушениями в сфере персональных данных".

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По данным газеты "Коммерсантъ", персональные данные 60 млн россиян оказались в открытом доступе. Утечка, предположительно, затрагивает интересы клиентов Сбербанка, чьи персональные данные, а также подробная финансовая информация оказались выложены в сеть в августе на специализированном заблокированном Роскомнадзором форуме.

Источник издания, близкий к ЦБ, предположил, что этот инцидент является "выгрузкой" базы Сбербанка. По словам другого собеседника, информация могла быть выгружена кем-то, кто имел к ней административный доступ.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлена информация по тексту.

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