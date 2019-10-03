Роскомнадзор требует от Сбербанка предоставить сведения о причинах утечки данных клиентов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор в четверг направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.
"Роскомнадзор утром в четверг, 3 октября, направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых мерах по устранению соответствующих последствий, - говорится в сообщении. - Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе. Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений".
В пресс-службе информировали, что доступ к ресурсу, на котором были выложены персональные данные, ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, "не связанным с нарушениями в сфере персональных данных".
По данным газеты "Коммерсантъ", персональные данные 60 млн россиян оказались в открытом доступе. Утечка, предположительно, затрагивает интересы клиентов Сбербанка, чьи персональные данные, а также подробная финансовая информация оказались выложены в сеть в августе на специализированном заблокированном Роскомнадзором форуме.
Источник издания, близкий к ЦБ, предположил, что этот инцидент является "выгрузкой" базы Сбербанка. По словам другого собеседника, информация могла быть выгружена кем-то, кто имел к ней административный доступ.
В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлена информация по тексту.