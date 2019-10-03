ЦБ сообщил о первом привлечении управляющей компании к фидуциарной ответственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Одна из управляющих компаний впервые привлечена к фидуциарной ответственности (ответственность за инвестирование на не наилучших доступных условиях) по закону об инвестиционных фондах. Об этом сообщил журналистам зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах перестраховочного саммита.

"Не так давно...привлечена одна управляющая компания к фидуциарной ответственности...на основании общих норм 156-го закона об инвестиционных фондах, который содержит норму о наличии фидуциарной ответственности для управляющих компаний... Речь идет о возмещении клиенту. Процесс пока не закончен", - сказал Чистюхин, не раскрыв подробностей.

Также в марте 2018 года вступил в силу закон о фидуциарной ответственности негосударственных пенсионных фондов. По словам Чистюхина, пока никто из НПФ к фидуциарной ответственности привлечен не был.