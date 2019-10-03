Власти КБР планируют создать в регионе 12 тыс. рабочих мест за пять лет

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают в ближайшие пять лет создать 12 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, сообщил в четверг избранный глава республики Казбек Коков на сессии парламента КБР.

В четверг парламент КБР рассмотрел вопрос об избрании главы республики и избрал на эту должность на пятилетний срок Кокова.

"Для обеспечения роста реальных доходов населения будет предпринят комплекс мер, направленных на решение проблемы занятости населения. В предстоящие пять лет мы должны создать 12 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Главное, к чему мы будем стремиться, чтобы каждый житель республики мог найти применение своим умениям и талантам", - сказал Коков.

По его словам, в ближайшие пять лет усилия республиканских властей будут направлены на повышение уровня жизни населения КБР и решение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по снижению уровня бедности в два раза до 2024 года. "Считаю, что в предстоящий период мы должны и можем добиться существенного увеличения роста средней заработной платы, выйти по этому показателю на уровень наиболее экономически развитых субъектов РФ", - добавил Коков.

Кабардино-Балкария входит в число пилотных регионов, в которых в 2019 году реализуется проект по снижению уровня бедности. По данным правительства региона, общее количество граждан с документально подтвержденными доходами ниже величины прожиточного минимума в республике составляет 139 тыс. человек.