Коков: ВРП Кабардино-Балкарии должен вырасти вдвое к 2025 году

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии планируют к 2025 году добиться увеличения валового регионального продукта (ВРП) в два раза, сообщил избранный глава республики Казбек Коков на сессии парламента КБР. В четверг парламент КБР избрал Кокова главой республики на пятилетний срок.

В 2018 году объем ВРП Кабардино-Балкарии оценивался на уровне 140,7 млрд рублей, что на 1,1% выше уровня 2017 года.

"Мы ставим перед собой весьма сложную, но вполне реалистичную цель - добиться увеличения общего объема ВРП к 2025 году в два раза <…>. Мы намерены задействовать все имеющиеся резервы, в том числе повышение эффективности производства и повышение уровня деловой активности, реализовать инвестиционные проекты, которые станут точками роста нашей экономики. Будем изыскивать дополнительные стимулы и ресурсы, активно поддерживать наиболее перспективные отрасли, где у нас есть сегодня хороший результат", - сказал Коков.

По его словам, для достижения этого результата власти региона будут поддерживать развитие инвестиционной деятельности в республике.

"Намерены задействовать весь спектр преимуществ, которыми располагает республика. Это высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, благоприятные природно-климатические условия, позволяющие интенсивно развивать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, это наличие существенных запасов полезных ископаемых, высокий потенциал ресурсов возобновляемой энергии и, конечно, уникальный туристско-рекреационный комплекс", - отметил избранный глава региона.

Он также отметил, что в промышленности усилия региона будут направлены на реализацию проектов по созданию высокотехнологичных инновационных производств, способных создавать конкурентный продукт. "В предстоящие пять лет мы должны добиться повышения производительности труда на средних и крупных предприятиях отраслей экономики на 30%", - добавил Коков.