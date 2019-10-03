"Газпром" оценил потребность в судах и морской технике для Арктики в 20 единиц до 2035 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Потребность "Газпрома" в морской технике для работы на Арктическом шельфе РФ до 2035 года оценивается в 20 единиц. Об этом говорится в материалах, представленных начальником Управления ПАО "Газпром" Вадимом Петренко на Международном форуме по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа.

"Потребность ПАО "Газпром" в новых судах и морской технике для работы на месторождениях Арктического шельфа РФ до 2035 года: в 2021-2025 гг. - 5 единиц, в 2026-2035 годах - 15 единиц", - говорится в материалах.

Таким образом, общая потребность до 2035 года оценивается в 20 единиц. Из них 12 судов обслуживающего флота, 2 плавучие буровые установки и 6 морских стационарных платформ.

В 2019 году на месторождениях "Газпрома" в Арктическом регионе и на Дальнем Востоке эксплуатируется более 35 единиц морской техники.

XIV Международный форум по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа (RAO/CIS Offshore 2019) проходит в Петербурге с 1 по 4 октября. В рамках него ученые, эксперты и крупнейшие добывающие и геологические компании обсуждают проблемы и перспективы освоения шельфов.