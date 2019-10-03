Москва более чем на треть нарастила несырьевой экспорт в Евросоюз за семь месяцев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в страны Евросоюза за январь-июль 2019 года составил $3,6 млрд, что на 37,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

При этом, по данным департамента, за весь 2018 год объем несырьевого неэнергетического экспорта составил $4,6 млрд.

"Развитие торгово-экономических отношений со странами Евросоюза является одним из приоритетов экспорта Москвы. Среди лидеров по отраслям в составе столичного ННЭ в ЕС в первые семь месяцев 2019 года можно отметить машины и оборудование ($366,9 млн), полуфабрикаты химической промышленности ($335,1 млн), а также транспортные средства и их компоненты ($275,2 млн)", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Среди европейских государств больше всего несырьевых товаров Москва экспортирует в Великобританию (рост за семь месяцев на 145% - до $1,3 млрд), далее идет Германия (+31% - до $683 млн), на третьем месте - Чехия (+43,8% - до $379 млн).