Транзит нефти через Белоруссию в 2019 году будет на 6,4 млн тонн меньше плана

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Транзит нефти через территорию Белоруссии в 2019 году будет на 6,4 млн тонн меньше плана, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в кулуарах РЭН.

"Транзит, конечно, немного уменьшится. Ориентировочно на 6-6,4 млн тонн", - сказал он, добавив, что транзит планировался изначально в 48 млн тонн.

"Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти.