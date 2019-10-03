Средние цены на бензин в России с 23 по 29 сентября выросли на 2 копейки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 сентября 2019 года выросли на 2 копейки и составили 44,63 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также подорожала на 2 копейки, до 46,19 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

В том числе средние цены на бензин Аи-92 за отчетный период поднялись на 1 копейку и составили 42,24 рубля за литр, бензин Аи-95 подорожал на 2 копейки, до 45,69 рубля за литр, а Аи-98 стал дороже на 6 копеек, до 51,55 рубля за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 32 субъектах РФ, наиболее заметное - в Белгороде и Смоленске, где рост составил 0,5%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске и Севастополе на 0,2%, Краснодаре, Ярославле и Симферополе - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,16 рубля, Аи-95 - от 41,9 до 49,25 рубля, марки Аи-98 - от 48,6 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин Аи-92 стоил от 41,65 до 43,3 рубля, Аи-95 - от 45 до 47,66 рубля, марки Аи-98 - от 52,4 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю снизился на 3,2% - до 730,1 тыс. т, дизельного топлива - на 0,2%, почти до 1,455 млн т.