АКРА присвоило ВСК высокий кредитный рейтинг со стабильным прогнозом

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило страховой компании ВСК кредитный рейтинг на уровне AA (ru) со стабильным прогнозом, сообщает агентство.

ВСК возглавляет крупную страховую группу, занимающую шестое место на страховом рынке РФ по объему сборов по итогам 2018 года, рыночная доля превысила 6%. Региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов. Рыночные и операционные показатели компании определили уровень рейтинга, отмечает АКРА.

"С учетом невысоких долей крупнейших клиентов в страховом портфеле и широкой географии портфеля физических лиц диверсификация клиентской базы САО "ВСК" оценивается как высокая", - говорится в пресс-релизе.

Комбинированный коэффициент (отражает эффективность бизнеса, выше 1 - убыток) по итогам 2018 года составил 0,92, в дальнейшем ожидается не более 0,94. Последние 2 года ВСК наращивала бизнес быстрее рынка как вследствие сделок слияния и поглощения, так и в результате органического роста, в дальнейшем АКРА ожидает, компания будет расти темпами не ниже среднерыночных.

Качество активов ВСК АКРА оценило как высокое, качество управления - адекватное, управление рисками и качество корпоративного управления получили нейтральную оценку. Стратегия компании находится в стадии актуализации.

51% акций ВСК принадлежит Сергею Цикалюку (председатель совета директоров компании), 49% - "Сафмар финансовые инвестиции".