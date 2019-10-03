РЖД с декабря увеличат в графике количество двухэтажных и скоростных поездов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в декабре введут в действие новый годовой график и план формирования поездов, количество поездов категории "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 единиц, говорится в сообщении компании.

"Скорые" и "скоростные" поезда с момента вступления в силу нового графика составят 64,7% от общего числа пассажирских поездов. На сети РЖД будет курсировать в общей сложности 583 пары поездов (одна пара - это поезда туда и в обратном направлении) в 433 сообщениях, в действующем графике движения 567 пар в 415 различных сообщениях.

Кроме того, РЖД расширят географию курсирования двухэтажных поездов до 14 пар на 12 маршрутах, на данный момент - 11 пар на 9 маршрутах. Так, с 3 декабря 2019 года двухэтажные поезда будут курсировать на маршруте Москва - Петрозаводск, с 8 декабря - на маршруте Москва - Пенза и с конца декабря - на маршруте Москва - Брянск.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии, в том числе Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии - Белоруссию, Украину, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвию, Литву, Эстонию. В графике, который вступит в силу в декабре, назначен новый международный поезд Андижан - Уфа и организовано беспересадочное сообщение Новороссийск - Баку.