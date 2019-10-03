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КРЭТ и ФИЦ займутся развитием энергетической инфраструктуры для электротранспорта

В рамках соглашения предполагается установить электрозарядные станции в Москве и других регионах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. АО "КРЭТ" (входит в состав Госкорпорации Ростех) и Федеральный испытательный центр (ФИЦ) займутся развитием инфраструктуры энергетического обеспечения электрического транспорта. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе КРЭТ.

"Заместитель генерального директора КРЭТ по стратегическому планированию и реализации федеральных целевых программ Максим Моторин и генеральный директор ФИЦ Владимир Харитонов сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны займутся развитием зарядной инфраструктуры для электротранспорта", - информировали в пресс-службе.

Реализация соглашения предполагает установку электрозарядных станций в Москве и других регионах, внедрение инновационной продукции и технологий для развития общественного электротранспорта, а также развитие зарядной инфраструктуры, которое будет способствовать увеличению парка электробусов в России.

"В составе Ростеха КРЭТ реализует проекты, связанные с популяризацией общественного и личного электротранспорта. В этом году в Москве успешно завершилась опытная эксплуатация разработанной концерном станции ультрабыстрой зарядки электробусов, по итогам которой была подтверждена стабильная зарядка электробусов всех отечественных производителей, - отметил Моторин. - Мы также эксплуатируем более года программное обеспечение, которое обеспечивает мониторинг и управление сетью зарядных станций. Уверен, что реализация мер по данному направлению позволит КРЭТ выполнить стратегическую задачу Госкорпорации Ростех по увеличению доли гражданской продукции до 50% к 2025 году".

В настоящий момент в КРЭТ разработаны два типа электрозарядных станций семейства "Фора" мощностью 22 и 50 кВт соответственно.

Зарядить электромобиль за полчаса

Как отметили в КРЭТ, зарядные станции "Фора-DC" мощностью 50 киловатт обеспечивают зарядку электромобиля до 80% за 20-30 минут. Основные места установки таких станций сети СКТ находятся в непосредственной близости от аэропортов и на основных магистралях региона. "Так, в Краснодарском крае на автодороге от аэропорта Сочи до горнолыжного курорта "Роза хутор" установлено семь таких станций", - отметили в пресс-службе. В течение октября КРЭТ планирует передать МГТС семь станций "Фора-DC".

Станции "Фора-АС" мощностью 22 кВт осуществляют полный цикл зарядки аккумуляторов электромобиля за шесть часов. Основные точки установки таких станций - парковки торговых и бизнес-центров, а также на прилегающих территориях и внутренних парковках жилых комплексов.

Производством зарядных станций семейства "Фора" занимается Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ).

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