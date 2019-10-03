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Северный Кавказ

Чеботарев: Кабардино-Балкария должна найти новые точки экономического роста

По словам министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, республика также должна привлекать дополнительные инвестиции

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарии необходимо найти новые точки экономического роста и привлечения инвестиций для реализации задач, поставленных руководством страны, сообщил в четверг министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе инаугурации избранного главы республики Казбека Кокова.

В четверг парламент Кабардино-Балкарии избрал главой региона 46-летнего Кокова, который год исполнял обязанности руководителя республики.

"Перед регионом сегодня поставлены задачи привлекать инвестиции дополнительно в рамках задач, которые поставил президент РФ [по реализации нацпроектов], создавать новые точки экономического роста, [это] в том числе развитие туризма, сельского хозяйства, промышленности, совершенствовать социальную сферу", - сказал Чеботарев.

Он отметил, что знает Кокова как ответственного руководителя и уверен, что он сможет достойно продолжить дело своего отца Валерия Кокова, "который возглавил республику в самый тяжелый период, 1992 -2005 годы, который заложил тот фундамент, которые в настоящее время развивается".

"Вы должны быть уверены и знать, что Минкавказ всегда с вами. Там, где нужно, мы рядом, мы сделаем все, что от нас зависит", - добавил Чеботарев.

На заседании парламента КБР в четверг за кандидатуру Кокова проголосовали 70 депутатов, решение было принято единогласно. Глава республики избран на пятилетний срок. Прямые выборы главы КБР были отменены 2 апреля 2014 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияЧеботарев, Сергей ВикторовичКоков, Казбек Валерьевич
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