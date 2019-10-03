СМИ: власти Украины планируют выставить на приватизацию 800 госпредприятий

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Украины планируют выставить на приватизацию 800 государственных предприятий, список которых сейчас разрабатывает Министерство развития экономики страны. Об этом заявил глава министерства Тимофей Милованов, сообщает в четверг агентство УНИАН.

"Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию, - приводит агентство слова Милованова. - Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию для привлечения инвестиций и экономического роста".

Верховная рада в среду проголосовала за то, чтобы признать утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" от 1999 года. После этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки пакетов акций почтовой службы и железных дорог страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации. Президент поручил до 1 декабря передать Фонду госимущества для приватизации не менее 500 госпредприятий.