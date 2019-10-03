ВЭБ профинансирует производство грузовых автомобилей РФ на Кубе на €35 млн

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Корпорация ВЭБ.РФ профинансирует расширение производства российских грузовых автомобилей на Кубе на €35 млн. Об этом журналистам сообщил глава корпорации Игорь Шувалов.

"Мы подписали документ по предоставлению дополнительного финансирования для расширения производства грузовых автомобилей на Кубе. Это российско-кубинское производство. Мы предоставили следующий транш финансирования", - сказал Шувалов, уточнив, что транш составляет €35 млн.

Шувалов напомнил, что сегодня в Гаване Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ) и Banco Exterior de Cuba подписали соглашение о финансировании поставок прокатного стана для производства арматуры и проволоки для проекта "Лас Тунас" на €33,8 млн.

Реализация проекта позволит предприятию Acinox Comercial модернизировать производство и увеличить его мощность с 40 тыс. до 170 тыс. тонн проката в год, говорится в материалах к подписанию.