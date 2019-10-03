Производитель мяса птицы на Ставрополье планирует удвоить производство к 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Агрогруппа "Баксанский бройлер", которая является третьей по объему производства птицефабрикой Ставропольского края, планирует удвоить его к 2022 году. Прогнозируемый объем вложений в проект составит порядка 1,9 млрд рублей, сообщил ТАСС соучредитель и заместитель генерального директора предприятия Мансур Мусафаров.

"Мы планируем инвестировать 1,9 млрд рублей до 2022 года. Производство увеличивается, мы достигаем показателя 35 тыс. тонн [в год], рост практически в два раза", - сказал он.

По словам Мусафарова, существующее оборудование позволяет наращивать производство. "Необходимо увеличивать площадку откорма. Стоит вопрос инвестирования в строительство комбикормового завода до 1 млрд рублей, на расширение производства - до 300 млн рублей, на строительство новой площадки - до 600 млн рублей", - отметил представитель предприятия.

Ранее в министерстве сельского хозяйства края сообщали, что по итогам первого полугодия производство мяса птицы в регионе составило 199,5 тыс. тонн, что на 13,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Агрогруппа "Баксанский бройлер" была основана в 2008 году, компания занималась производством инкубационного яйца для хозяйств южных регионов России. В 2012 году агрогруппа начала собственное производство мяса птицы. Ежегодно предприятие производит 18 тыс. тонн мяса птицы, 32 млн тонн инкубационного яйца и 22 млн суточных цыплят.