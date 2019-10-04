Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае. Об этом сообщили в пятницу власти КНР.

Согласно информации, опубликованной на сайте центрального правительства, новая скважина "Боцзы-9" обеспечит добычу 418,2 тыс. куб. м газа и 115,15 куб. м конденсата в сутки.

В 2019 году Китай ускорил проведение работ по освоению месторождений углеводородов в Таримском бассейне, где залегает более 80% разведанных глубинных запасов газового конденсата страны. К настоящему моменту там обнаружены 14 сверхглубоких комплексных месторождений, в год обеспечивающих его добычу в объеме 2 млн т, а также 10 млрд куб. м природного газа.