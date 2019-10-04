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Новым главой ВР станет Бернард Луни

Он сменит на этой должности Роберта Дадли, который покинет пост 31 марта 2020 года
Директор ВР по добыче Бернард Луни Jason Alden/Bloomberg via Getty Images
Описание
Директор ВР по добыче Бернард Луни
© Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

ТАСС, 4 октября. Главный исполнительный директор ВР Роберт (Боб) Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании, говорится в сообщении ВР.

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Его сменит исполнительный директор ВР по добыче Бернард Луни. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

64-летний Дадли посвятил компании 40 лет, из которых девять он возглавлял ее.

В комментарии к уходу Дадли председатель совета директоров Хельг Лунд отметил, что Дадли возглавил ВР в один из самых сложных для нее периодов, после аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

"Дадли удалось перестроить компанию и превратить ее в одного из лидеров энергетического сектора", - сказал он.

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