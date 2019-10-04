На Камчатке запустили самый современный в России рыбоперерабатывающий завод

ТАСС, 4 октября. Открытие современного рыбоперерабатывающего завода состоялось в пятницу на Камчатке, сообщил ТАСС губернатор края Владимир Илюхин.

Объект принадлежит резиденту территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" - компании "Камчаттралфлот". Изначально ввод в эксплуатацию планировался на 2020 год, но в итоге это произошло на полгода раньше. "Аналогов в РФ просто нет. Сегодняшний завод новый и современный. <...> Камчатская продукция востребована везде, во всех концах страны, особенно в нашем регионе", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в правительства региона, новый завод стал самым современным не только на Камчатке и Дальнем Востоке, но и в России в целом. На предприятии созданы 160 высокооплачиваемых рабочих мест. Инвестор получил целый комплекс мер государственной поддержки. Статус резидента ТОР позволил компании воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны и не платить пошлину, благодаря чему компания сэкономила порядка 20 млн рублей.

Завод будет работать круглогодично и перерабатывать белорыбицу, преимущественно минтай и сельдь. Ежедневно с конвейеров будут сходить 270 т мороженой продукции, 100 тыс. банок консервов, 27 т рыбной муки и 6 т рыбьего жира. Современное оборудование позволит сортировать 28 т минтая в час, производить 17 т фарша в сутки. На собственной причальной стенке предприятия будет смонтирован рыбонасос, благодаря которому охлажденная рыба с судов с РСВ-танками будет поступать на конвейер неповрежденной.

На заводе смонтированы собственные водоочистные сооружения мощностью 800 кубометров в сутки. "Камчаттралфлот" получит поддержку от правительства субъекта. В рамках программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" инвестору будет возмещена процентная ставка по кредиту. Общая стоимость проекта составила 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд из которых - кредитные средства.