Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание клиентов в этих городах перейдет на цифровой формат. Всего банк намерен провести реорганизацию отделений в 22 городах, говорится в сообщении кредитной организации.

"Выбор городов для перехода на цифровой формат обслуживания обусловлен данными по востребованности отделений, а также предыдущим успехом запуска цифровой модели более чем в 100 городах. В Кирове, Саранске, Курске и Сочи переход на такой формат был успешно протестирован еще в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе банка, в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи в настоящее время имеется по одному отделению.

Также реорганизация коснется 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, таких как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск. При этом офисы, которые продолжают оставаться востребованными, будут активно развиваться и дальше, подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с этим Райффайзенбанк намерен усилить инвестиции в развитие цифровых сервисов.

"В результате реорганизации к концу I квартала 2020 года сеть отделений Райффайзенбанка составит более 130 офисов в 44 городах России. Райффайзенбанк планирует развивать широкую сеть собственных и партнерских банкоматов по всей России, которая уже сейчас насчитывает более 22 000 устройств. Дальнейшая реорганизация сети в обозримом будущем не планируется", - добавили в пресс-службе.

В банке ТАСС уточнили, что в настоящее время оценивают количество сотрудников, которых затронут изменения в структуре розничной сети.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG, одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.