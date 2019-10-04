Все железнодорожные линии Крыма до 2025 года уложат по бесстыковой технологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Все железнодорожные линии Крыма к 2025 году будут уложены по бесстыковой технологии, при которой повышается надежность путей, а поезда идут более плавно и бесшумно, сообщил в пятницу журналистам и. о. гендиректора Крымской железной дороги Алексей Красоткин.

"У нас до 2025 года перспектива - план мероприятий есть. Посмотрите, сейчас плавный ход, колеса не стучат - <…> раньше [такую укладку рельсов] называли бесстыковой. <…> Работа [по укладке рельсов таким способом] будет проводиться по всей дороге", - рассказал Красоткин.

Глава КЖД отметил, что уложенные без стыков рельсы более надежны, могут выдержать большую нагрузку, чем стандартные. При этом у него тот же срок службы.

Он уточнил, что работы проводятся в рамках ремонта железнодорожных путей, который начался после воссоединения Крыма с Россией. Все работы проводятся крымскими специалистами.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Железнодорожное движение по нему планируется запустить в конце декабря 2019 года.