Трехсторонняя встреча по газу в формате ЕС - Россия - Украина пройдет 28 октября

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдут 28 октября. Об этом сообщил в пятницу в Twitter еврокомиссар по Энергосоюзу Марош Шефчович.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций с Россией и Украиной 28 октября на основе достигнутого ранее в этом месяце прогресса", - сказал он.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный" день "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.