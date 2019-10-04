В Крыму планируют создать дирекцию пригородного железнодорожного сообщения

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Дирекцию, которая будет отвечать за пригородное железнодорожное сообщение, планируют создать в Крыму, сообщил в пятницу журналистам и. о. гендиректора Крымской железной дороги Алексей Красоткин.

"Планы прорабатываются с республиканскими властями", - сказал он.

Красоткин уточнил, что компания не будет частной. Он не назвал сроков создания компании, но сообщил, что это точно не произойдет в текущем году.

Он также добавил, что поезда от Керчи до дальней станции полуострова Севастополя будут идти семь часов.

"Если смотреть от Керчи по графику до Симферополя - порядка пяти часов, до Севастополя еще полтора часа. В сумме - около семи часов с учетом смены локомотива и остановок", - сказал Красоткин.

Железная дорога от Керчи ведет в северную часть Крыма, затем обратно в южную часть до Симферополя, а потом до Севастополя, который станет тупиковой станцией.

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в конце декабря 2019 года. Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года.