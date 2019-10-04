Силуанов: резервов ФНБ при низких ценах на нефть хватит на три-четыре года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для исполнения Россией обязательств в течение трех-четырех лет в условиях низких цен на нефть. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации.

"Мы имеем сегодня все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть - $30 за баррель. Нам достаточно резерва (ФНБ), для того, чтобы пройти три-четыре года в условиях низких цен, и в условиях тех ограничений, которые сегодня есть, да и которые еще могут возникнуть. Поэтому бюджет в этом плане защищен", - отметил он.