МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Недели агропромышленного комплекса. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"В октябре в нашей стране традиционно отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нынешнем году к этому празднику приурочены содержательные деловые, выставочные, культурные мероприятия, знакомящие гостей с достижениями и перспективами сельского хозяйства - одной из важнейших, ключевых отраслей отечественной экономики", - говорится в телеграмме.

Путин отметил уверенное развитие российского АПК и способность предприятий обеспечить национальную продовольственную безопасность и укрепление своих позиций на глобальных рынках.

"Мы вошли в группу мировых лидеров по поставке зерновых, занимаем первое место по экспорту пшеницы. Положительную динамику демонстрируют и другие секторы агрокомплекса, - добавил президент. - Эти впечатляющие успехи стали возможны благодаря труженикам отрасли, их рачительности и любви к своему делу, использованию в работе передовых технологий".

Президент выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высоком уровне и предоставит участникам возможность обсудить насущные профессиональные проблемы, а также даст старт новым и востребованным инициативам.

Неделя агропромышленного комплекса проходит с 4 по 13 октября в Москве. В ее рамках впервые состоится Международный агропромышленный форум (МАПФ-2019), где ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят глобальные вопросы развития сельского хозяйства в России и мире.