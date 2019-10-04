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Северный Кавказ

Новую очередь солнечной электростанции стоимостью 1,6 млрд рублей построили на Ставрополье

Новая очередь Старомарьевской солнечной электростанции получила название "Красная"

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Инвестор завершил строительство новой очереди солнечной электростанции (СЭС), создание которой ведется в Грачевском районе Ставропольского края. Инвестиции в новый объект составили более 1,6 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"В Грачевском районе завершено строительство четвертой очереди солнечной электростанции. Новая очередь Старомарьевской солнечной электростанции получила название "Красная". Объем инвестиций в ее строительство составил более 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Мощность нового участка составила 12,5 МВт, совокупная мощность всех комплексов СЭС достигла 50 МВт. "Электроэнергетический объект уже вошел в топ-5 крупнейших солнечных электростанций России, построенных в рамках договора о поставке мощностей", - пояснили в пресс-службе.

Новая очередь СЭС занимает площадь более 65 га и включает порядка 43,6 тыс. фотоэлектрических модулей. "После ввода в эксплуатацию всех очередей Старомарьевская солнечная электростанция будет выдавать в единую энергетическую систему России порядка 125 млн киловатт-часов электроэнергии в год. При этом мы избегаем выбросов 25 тыс. т парниковых газов", - приводятся в сообщении слова первого замминистра Виталия Шульженко.

Первая очередь проекта в Грачевском районе введена в эксплуатацию в июне 2019 года. Планируется, что Старомарьевская солнечная электростанция будет состоять из семи очередей. Инициатором строительства солнечной электростанции стала компания "Солар Системс".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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