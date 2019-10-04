Льготной ипотекой на Дальнем Востоке планируют воспользоваться 300 тыс. молодых семей

ТАСС, 4 октября. Льготную ипотеку под 2% годовых, которая будет доступна жителям Дальнего Востока, по предварительным расчетам Минвостокразвития, планируют взять 300 тыс. молодых семей. Для их расселения потребуется около 15 млн квадратных метров первичного жилья, говорится в справочных материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

"По предварительным нашим расчетам, почти 300 тыс. молодых семей возьмут ипотеку, и, если даже по минимуму посчитать, нужно 15 миллионов квадратных метров жилья", - говорится в документе.

Ранее планировалось, что льготную ипотеку на Дальнем Востоке получат около 14 тыс. молодых семей. "Владимир Владимирович [Путин] принял решение, которое расширило наш доклад. Он принял решение таким образом, что мы предоставим эту ипотеку не только нуждающимся, а всем молодым семьям, кто захочет [и попадает под критерии]", - сообщил журналистам в пятницу глава Минвостокразвития Александр Козлов по итогам встречи с основным акционером группы компаний "ПИК" Сергеем Гордеевым.

По словам министра, ведомство обеспокоено возможным подъемом цен на первичную недвижимость в макрорегионе и поэтому ведет обсуждение с крупными строительными компаниями, в том числе с ГК "ПИК", которые готовы создавать жилье на Дальнем Востоке. "Мы хотели бы, чтобы такие крупные компании, которые себя зарекомендовали, приходили на Дальний Восток. <...> Опыт их застройки мог бы быть полезен нам", - сказал министр.

Он отметил, что строительство жилья на Дальнем Востоке потребуется в том числе для сотрудников новых предприятий. "У нас есть проекты, которые находятся в высокой стадии реализации: это [город] Большой Камень - судостроение, там [на судоверфи "Звезда"] будут строиться атомные ледоколы; это газохимический завод; это космодром "Восточный". Туда приедут люди, они хотят жить и работать в нормальных условиях. <...> Космодром "Восточный" - [там] строится целый новый город Циолковский, он ставит вызовы строительства больше 200 тыс. кв. метров [жилья]", - пояснил Козлов.

О льготной ипотеке

Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.