Минпромторг уверен в успешной реализации Росатомом проекта по испытанию СПГ-оборудования

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что у Росатома, получившего заказ на строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ, есть необходимые компетенции, что дает уверенность в успешной реализации проекта. Об этом он заявил, выступая на Российской энергетической неделе.

"Я уверен, что коллеги точно справятся с этой задачей. Есть все необходимые компетенции, есть все основания говорить, что будет работа эта сделана", - сказал он.

Глава Росатома Алексей Лихачев 2 октября в кулуарах Российской энергетической недели сообщил журналистам, что госкорпорация и "Нииэфа" определены ответственными за сооружение первого в РФ и третьего в мире испытательного стенда технологий и оборудования для производства средне - и крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). На строительство стендового комплекса, помимо Росатома, претендовали Роскосмос, Ростех и "ЦИАМ им. П.И. Баранова".

Правительство РФ выделит Росатому из бюджета 1,35 млрд рублей на строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ.