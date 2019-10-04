Минвостокразвития предпримет меры по снижению стоимости жилья для льготной ипотеки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минвостокразвития предложит компаниям, готовым строить недвижимость на Дальнем Востоке, меры, которые позволят снизить затраты застройщика и, соответственно, стоимость квадратного метра для покупателей жилья по льготной ипотеке, сообщил журналистам глава ведомства Александр Козлов по итогам встречи с основным акционером группы компаний "ПИК" Сергеем Гордеевым.

"Мы обеспокоены тем, что когда программа будет действовать, <...> [может] расти стоимость квадратного метра нового жилья. <...> Мы сегодня взяли на себя такие обязанности: встречаемся с крупными компаниями <...> и предлагаем им все наши возможности на Дальнем Востоке. <...> Через наши институты развития [готовы] помочь им субсидировать в том числе процентную ставку на строительство инфраструктуры. Вместе с нашими коллегами-губернаторами и мэрами [готовы] отработать возможность [предоставления] земельных участков, все то, что влияет на стоимость проекта", - сказал Козлов.

По его словам, застройщики также смогут стать резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток и получить соответствующие преференции. Министр отметил, что снижение стоимости квадратного метра важно для того, чтобы все молодые семьи, попадающие под критерии и желающие получить ипотеку, смогли ее взять.

Как ранее поясняли в Минвостокразвития, планировалось, что льготную ипотеку на Дальнем Востоке получат около 14 тыс. молодых семей, которые нуждаются в жилье. После представления проекта президенту РФ Владимиру Путину критерий нуждаемости был снят - льготную ипотеку смогут взять все молодые семьи, которые соответствуют остальным критериям. По предварительным расчетам Минвостокразвития, льготную ипотеку под 2% годовых планируют взять 300 тыс. молодых семей Дальнего Востока. Для их расселения потребуется около 15 млн кв. метров первичного жилья.

Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.