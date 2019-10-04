Полпред в ЦФО призвал не допускать сокращения работников в ОПК

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Диверсификация производства предприятий оборонно-промышленного комплекса и колебания объемов гособоронзаказа не должны привести к сокращению работников. Об этом сообщил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ, которое проходит в пятницу в Туле.

"На предприятиях этой сферы в [Центральном федеральном] округе работают более 240 тыс. человек. Поэтому важно при колебаниях оборонзаказа не допускать массового высвобождения работников, простоя мощностей предприятий", - отметил Щеголев.

Увеличение выпуска гражданской продукции

Щеголев также отметил, что предприятия оборонного комплекса ЦФО должны в 2,5 раза увеличить объем выпуска гражданской продукции для достижения задачи по диверсификации производства к 2030 году.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса ЦФО производят треть гражданской продукции ОПК России, и в 2018 году рост производства составил 5,1%, этот более чем в три раза превысило рост производства военной продукции. Чтобы перейти к 2030 году на 50% в целом потребуется, конечно же, увеличить производство гражданской продукции по округу в 2,5 раза", - сказал Щеголев.

Задачу повысить уровень диверсификации производства на оборонных предприятиях президент РФ Владимир Путин поставил в 2016 году. На заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске 19 сентября 2019 года глава государства отметил, что доля гражданской продукции на заводах оборонно-промышленного комплекса в 2018 году составила почти 21%, однако темпы роста этого показателя пока недостаточны. Как подчеркнул президент, от эффективности диверсификации напрямую зависит деятельность предприятий отрасли и "их способность после прохождения пика оборонных заказов" решать свои профильные задачи и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках. Путин отметил, что в работе по диверсификации производства следует активнее использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов.

Выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ проходит в Туле 4 октября с участием представителей Министерства промышленности РФ, государственных корпораций "Ростех" и "Роскосмос", глав регионов ЦФО. В повестке - вопросы развития диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

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