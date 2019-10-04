В Черногории запустили программу приобретения гражданства в обмен на инвестиции

ЗАГРЕБ, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Черногории начало с 1 октября реализацию национальной программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции в экономику государства. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и развития регионов республики.

По данным ведомства, уже запущена процедура по публичному призыву всех заинтересованных инвесторов к участию в этой программе. "Мы готовы к получению первых заявок [в рамках программы], интерес [со стороны потенциальных инвесторов] имеется, это, в частности, подтверждают наши агенты, занимающиеся продвижением программы в мире", - отметили в министерстве, добавив, что наибольший интерес будет проявляться в отношении сферы туризма, в частности сектора строительства отелей.

В соответствии с программой, рассчитанной на три года, заинтересованные в получении черногорского гражданства должны вложить €250 тыс. в один из проектов развития в неразвитом регионе страны, одобренный перед этим правительством, или €450 тыс. в проект развития, согласованный с кабмином, в экономически развитой части страны. Помимо этого правительство будет взимать еще €100 тыс. за каждую заявку, вырученные средства будут направляться в особый фонд развития отстающих регионов.

По предложению правительства, предоставлять гражданство в обмен на инвестиции будет специальное агентство, которое также будет отвечать за рекламу, продвижение программы и за поиск инвесторов.

Граждане Черногории могут посещать без виз более 120 стран мира, включая государства шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что таким образом правительство намерено пополнить госбюджет на $4,8 млрд.