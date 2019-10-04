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Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" выросли за девять месяцев на 3,6%

Всего с начала эксплуатации "Сапсанов" ими воспользовались 37,8 млн пассажиров

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" за январь - сентябрь 2019 года выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего перевезено 4,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".

В том числе перевозки пассажиров поездами "Сапсан" на направлении Москва - Санкт-Петербург за данный период составили 3,9 млн человек.

Всего с начала эксплуатации "Сапсанов" ими воспользовались 37,8 млн пассажиров. Из них в 2018 году - 5,5 млн человек (+7% к уровню 2017 года).

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