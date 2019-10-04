Козак обсудил с бизнесом закрепление в инвесткодексе стабильных условий для проектов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак обсудил с РСПП закрепление в инвесткодексе ответственности государства за неухудшение условий для бизнеса по новым и действующим проектам. Об этом сообщил ТАСС представитель вице-премьера Илья Джус.

"Козак проводил серию встреч с РСПП по вопросам доработки инвесткодекса, 3 октября обсуждалась необходимость закрепления в законе ответственности государства за неухудшение условий ведения бизнеса и введения стабилизационной оговорки как по новым, так и по действующим инвестпроектам", - сказал Джус.

По поручению Козака разработан инвесткодекс, который призван дать импульс для инвестиций в российскую экономику в целом, а не только лишь в нацпроекты. По словам самого Козака, законопроект должен предусматривать гарантии стабильности и неизменности правил игры для предпринимателей, а также конкретные механизмы для достижения этой цели.

Инвесткодекс Козака

На прошлой неделе стало известно, что по поручению Козака разработан инвесткодекс, который гарантирует стабильность для бизнеса на основе как уже произведенных, так и будущих частных инвестиций. В кодексе речь идет о гарантиях стабильности условий ведения предпринимательской деятельности на основе частных инвестиций.

Согласно поручению Козака, с которым ознакомился ТАСС, Минэкономразвития, Минфин и ФАС России с участием Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) должны проработать и представить согласованные предложения по данному вопросу до 30 сентября.

Законопроект Минфина

Ранее сообщалось о том, что подготовкой законопроекта о защите и поощрении капиталовложений занимается Минфин. Документ предполагает заключение соглашений с инвесторами в рамках нескольких инвестиционных режимов. Одна из ключевых гарантий - неизменность налоговых условий (в части налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного). Кроме того, гарантируется неухудшение условий по лицензированию и сертификации продукции, техническому регулированию.

В рамках нового механизма бизнес сможет рассчитывать на компенсацию расходов по созданию инфраструктуры или авансирование этих затрат, капитальные гранты, налоговые льготы, возмещение издержек на уплату процентов по кредитам и т. д.

Как ранее заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, закон должен вступить в силу с 2020 года.