В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в США в сентябре достиг рекордно низкого показателя с декабря 1969 года и составил 3,5%. Это следует из опубликованного в пятницу доклада Бюро трудовой статистики при Министерстве труда США.

"В сентябре уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и составил 3,5%. Последний раз показатель был таким низким в декабре 1969 года", - говорится в документе. В бюро также отметили, что за месяц число безработных снизилось на 275 тыс. человек - до 5,8 млн человек. Помимо этого, в стране было создано около 136 тыс. рабочих мест, что ниже среднего показателя за 2019 год, который составляет 161 тыс.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на опубликованные данные критикой в адрес своих политических оппонентов, начавших в его отношении процедуру импичмента. "Уровень безработицы снизился до 3,5% - до 50-летнего минимума. Америка, давай подвергнем импичменту твоего президента, хотя он не сделал ничего плохого", - написал он в Twitter.

Газета The Washington Post отметила, что создание только 136 тыс. рабочих мест, по мнению некоторых экономистов, может быть еще одним свидетельством того, что "страна движется к замедлению [темпов экономического роста]".

"Это весьма смешанная картина <...> Рост числа рабочих мест оказался ниже, чем ожидали экономисты и Уолл-стрит, однако падение уровня безработицы было неожиданным", - заявил изданию экономист из Университета Ратгерса Дуглас Круз.