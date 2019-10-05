Эксперт: необходимость использования биометрии на транспорте вызывает сомнения

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Мария Бородаевская/. Московские аэропорты планируют запустить тестирование биометрических технологий для идентификации пассажиров. В то же время "Российские железные дороги" (РЖД) планируют оценить эффективность использования системы распознавания лиц в поездах и на железнодорожных платформах. Считается, что биометрия ускорит проход пассажиров - транспортом можно будет пользоваться без предъявления паспорта. Для загруженных аэропортов биометрические технологии предоставят возможность сократить очереди на контроле и ускорить посадку.

Тем не менее опрошенные ТАСС эксперты считают, что польза использования биометрических данных пассажиров вызывает сомнения. Технология может, наоборот, сыграть против пассажира, отметил в разговоре с ТАСС председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

"Пассажирам на данный момент совершенно не нужна такая технология. Она не отработана и небезопасна, может допускать ошибки при распознавании лиц", - сказал он.

Янков добавил, что не уверен и в необходимости использования именных билетов на поезда и автобусы - скорее всего, необходимость приобретения именных билетов стоит определить в соответствии с некими критериями, например, расстоянием перевозки.

"Решению проблем безопасности действительно способствует использование цифровых технологий, но это вопрос, который находится в компетенции правоохранительных органов, а не в сфере отношений пассажира и перевозчика", - заключил эксперт.

Биометрия и проводники

Во вторник директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин рассказал журналистам, что эффективность использования технологии распознавания лиц компания планирует оценить в течение полугода. При этом холдинг рассмотрит и вариант идентификации пассажира на входе на вокзал, на платформу и в поезд, и идентификацию лиц сотрудников РЖД при проходе в помещения компании. Партнерами РЖД в этом проекте стали ЦБ РФ и Гознак.

Генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов отмечает, что сама технология давно известна, представить себе варианты ее использования в пассажирских железнодорожных перевозках не составляет труда.

"На входе на перрон будет общая камера на преступников, в вагоны внутреннего сообщения установят камеры или сканеры отпечатков, чтобы не нужен был паспорт. Можно сделать и автоматические оповещения металлическим голосом - "Мужчина, выходящий в Твери, не забудьте собраться". На самом деле ничего сложного. Но проводники все равно останутся, будут и дальше следить за порядком", - заключил собеседник ТАСС.

Использование биометрии в аэропортах

Аэропорты московского авиационного узла в свою очередь уже давно задумываются о том, чтобы использовать биометрию. В сентябре директор Внуково по производству Дмитрий Хартунян сообщил журналистам, что пилотный проект по использованию биометрических данных для идентификации пассажиров в аэропорту может начаться в следующем году. Планируется, что технологию сначала, как и в случае с введением электронных посадочных талонов, опробуют на внутренних рейсах.

Как пояснил ТАСС руководитель департамента развития бизнеса компании "НЭК Нева Коммуникационные системы" (дочерней структуры японской корпорации NEC) Александр Московко, в использовании технологии автоматизации прохода пассажиров с функцией распознавания лиц заинтересованы в первую очередь аэропорты с большим пассажиропотоком.

"Мы ведем переговоры с аэропортами московского авиационного узла, потому что технология интересна в первую очередь особо загруженным аэропортам, она позволяет ускорить проход пассажиров, обеспечить безопасность там, где существует большой поток людей", - сказал он.

По его словам, необходимые вложения в сами биометрические системы нельзя назвать значительными, но процесс внедрения этой технологии тем не менее организационно сложен. "Система требует комплексного подхода, нельзя просто поставить биометрический турникет и ожидать эффекта от его работы. Необходимо иметь систему регистрации лица пассажиров, создать базы данных пассажиров с биометрической информацией, интегрировать эти системы с системами аэропорта. Это все требует комплексного изменения всего процесса обслуживания пассажиров в аэропорту", - отметил он.

Бонус за данные

Существует и другая проблема: аэропорт или авиакомпания должны обеспечить заинтересованность пассажиров в предоставлении своих биометрических данных.

"Несмотря на то, что по статистике работы наших биометрических систем в Северной Америке более 60% пассажиров сразу выбирают биометрический коридор как более простой и удобный, сам вопрос наполнения базы данных биометрической информацией не так прост", - объясняет Московко.

Поэтому, например, единая биометрическая система, о создании которой объявил ЦБ РФ, имеет слабую наполняемость. В случае аэропортов проблему наполняемости можно решить с помощью системы поощрений.

"Как вариант - участникам полетных бонусных программ, например, "Аэрофлот бонус", можно начислять баллы за то, что они предоставляют свои фотографии авиакомпании. Помимо баллов, такой часто летающий пассажир сможет проходить контроль в аэропорту фактически без паспорта, только по лицу", - заключил Московко.