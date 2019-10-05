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Российская энергетическая неделя-2019

Минэнерго не исключает в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу

Министр энергетики Александр Новак при этом отметил, что сейчас действия России в регионе направлены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации
Министр энергетики РФ Александр Новак Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая перед студентами на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Мы об этом не думали - чтобы поставлять газ в Европу через Крым. Сейчас у нас это не рассматривается, но в будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать. Сейчас пока не в зоне нашего внимания", - сказал он, отвечая на вопрос одного из молодых специалистов.

По его словам, сейчас действия России в области энергетики в Крыму направлены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей на полуострове.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияКрымРЭН-2019
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