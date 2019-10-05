Борисов: Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях санкций США

КАРАКАС, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла выводят отношения на уровень стратегических партнеров и союзников в условиях санкций США против Каракаса, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в субботу в рамках встречи сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии.

"Прошедшие в Москве 25 сентября переговоры президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро позволили концептуально обсудить направления многопланового конструктивного взаимодействия между РФ и Венесуэлой как между стратегическими партнерами и союзниками", - сказал Борисов.

По его словам, визит Мадуро в Россию стал сигналом для международного сообщества.

"Считаю, что американские односторонние меры предоставляют России уникальную возможность для выстраивания нашего сотрудничества на принципиально новой основе", - сказал Борисов.

Товарооборот между Россией и Венесуэлой

Товарооборот между Россией и Венесуэлой растет быстрыми темпами и в ближайшие годы может увеличиться до уровня не менее $150 млн, добавил Борисов.

"Венесуэла является важным торговым партнером России. По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил $85,3 млн", - сказал Борисов.

По его словам, растет как российский экспорт в Венесуэлу, так и импорт из этой страны.

"В нынешнем году тенденция к росту показателей взаимной торговли сохраняется. При сохранение текущей положительной динамики, в качестве реальной задачи рассматриваю выведение товарооборота на уровень не менее $150 млн", - заявил вице-премьер.

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