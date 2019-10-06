Антонов надеется, что встреча консультативного делового совета РФ и США пройдет в Москве

ПАРК ФОРТ-РОСС /Калифорния/, 6 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что американская сторона внесет конкретные предложения, которые позволят уже в ближайшее время провести встречу двустороннего консультативного делового совета РФ и США в Москве. Об этом сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Напомню вам, что одна из важных идей российской стороны, которую выдвинул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, - это создание двустороннего консультативного делового совета", - сказал он. По словам Антонова, туда вошли бы "капитаны бизнеса России и США, которые могли бы вместе определить, в каком направлении, как и где работать, чтобы развивать экономические отношения" между двумя странами.

"Мы очень рассчитываем на то, что американская сторона сделает конкретные свои предложения и мы сможем уже в ближайшее время провести такого рода мероприятие в Москве", - подчеркнул дипломат.

"Диалог Форт-Росс"

По словам Антонова, он рассчитывает, что в ходе открывающегося 6 октября в Сан-Франциско форума "Диалог Форт-Росс" российская и американская сторона смогут откровенно поговорить о проблемах, которые существуют в двусторонних отношениях, и обсудить конкретные шаги для их оздоровления.

"Данный раунд проходит в очень непростых условиях, в непростой ситуации, в которой находятся российско-американские отношения. Для нас этот диалог особенно важен, потому что мы твердо убеждены, что в Соединенных Штатах Америки гораздо больше людей, которые выступают за стабилизацию, за развитие российско-американских отношений", - сказал он.

"Я вижу, что большинство американских граждан, которые выступают за развитие российско-американских отношений, они не понимают, что происходит в Вашингтоне. Они настаивают на том, чтобы эта русофобия прекратилась и наши отношения стали носить нормальный, прагматичный характер. Поэтому, что касается завтрашнего диалога, мы очень рассчитываем, что мы сумеем откровенно поговорить о тех проблемах, которые существуют в российско-американских отношениях, и, главное, наметить конкретные шаги к оздоровлению таковых", - подчеркнул посол РФ.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в июле 2018 года заявил, что Россия и США намерены создать рабочую группу с участием "капитанов бизнеса", целью которой будет содействие развитию торговли и инвестиций между двумя странами.