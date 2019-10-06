Нефтяная корпорация Ливии получила от властей финансовую поддержку в $1 млрд

ПРЕТОРИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем объявило о выделении Национальной нефтяной корпорации (NOC) финансовой поддержки в размере 1,5 млрд ливийских динаров ($1,06 млрд). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на правительственное постановление.

"Деньги пойдут на поддержание производства нефти в течение 2019 и 2020 годов", - подчеркивается в документе. Указанная сумма переведена Центральным банком Ливии на счет NOC.

Источником для нынешней финансовой поддержки Национальной нефтяной корпорации является введенный в минувшем году специальный налог на продажу иностранной валюты. Он был установлен для того, чтобы сократить курсовую разницу между официальным курсом ливийского динара и тем, который устанавливают многочисленные обменные конторы.

В 2018 году Национальная нефтяная корпорация, которая является крупнейшим игроком нефтяного сектора Ливии, жаловалась на отсутствие поддержки со стороны правительства. На минувшей неделе NOC предупредила, что производство нефти серьезно пострадает, если компания не получит бюджетного финансирования.

Текущая добыча нефти в Ливии составляет, по данным ОПЕК, 1,3 млн баррелей в сутки.