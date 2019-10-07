Эксперты прогнозируют, что почти 400 МФО уйдут с рынка к концу 2020 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Реестр микрофинансовых организаций (МФО) ЦБ РФ будет насчитывать порядка 1500 компаний. Такой прогноз приводит российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" в обзоре "Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2019 года: жизнь на один процент". Согласно данным Банка России на 4 октября, в его реестре находится 1894 МФО.

"Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019-го на рынке останется около 1800 МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1500 компаний", - говорится в материале агентства. Ужесточение требований, по мнению авторов отчета, скажется на небольших компаниях, на портфель займов которых приходится менее половины рынка (на топ-100 МФО в России приходится 83% портфеля).

В материале прогнозируется, что объем микрофинансового рынка вырастет примерно до 3% и приблизится к 220 млрд рублей по итогам 2019 года. При этом портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи. Уже по итогам года "Эксперт РА" ожидает замедления выдач до 20% (против +30% на протяжении 2017-2018 годов).

Аналитики отмечают, что компании смогли адаптироваться к снижению предельной ставки по займам до 1,5% в день, и портфель микрозаймов в I полугодии вырос на 16% - до 190 млрд рублей, но уже в 2020 году ограничение ставки до 1% в день замедлит динамику рынка.

"Эксперт РА" ожидает более существенного влияния от ограничения предельных ставок на динамику рынка МФО в 2020 году. Из-за высокого спроса на микрозаймы просадка рынка маловероятна, но возможные новые ограничения для данного социально чувствительного сегмента приведут к замедлению выдач PDL-микрозаймов (короткий займ "до зарплаты" - прим. ТАСС) и, следовательно, более низким темпам роста портфеля микрозаймов", - сообщил ТАСС директор отдела рейтингов кредитных институтов агентства Иван Уклеин.

По мнению аналитика, в целом структура портфеля микрозаймов по сегментам существенно не изменилась за последний год. В начале года агентство ожидало просадку выдачи новых микрозаймов "до зарплаты", однако она не наблюдается, так как введенная ставка по займу 1,5% в день находится в среднем выше точки безубыточности большинства PDL-компаний. Также, по его словам, многие крупные PDL-компании нашли способы компенсировать часть выпадающих доходов, например занялись оказанием сопутствующих услуг. Причем в структуре PDL-сегмента продолжает расти концентрация на онлайн-компаниях, на которые приходится более 75% всех выдач в первом полугодии против примерно 60% годом ранее.