{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым гендиректором Renault в РФ назначен бывший топ-менеджер из "Автоваза" Птачек

Ян Птачек вступит в должность 1 ноября этого года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совет директоров Renault Россия назначил Яна Птачека на должность генерального директора компании вместо Андрея Панкова, говорится в пресс-релизе Renault Россия. Птачек вступит в должность 1 ноября 2019 года.

"Совет директоров Renault Россия объявляет о назначении Яна Птачека на должность генерального директора с 1 ноября 2019 года. На своей новой позиции Ян сменит Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера", - говорится в собщении.

Ян Птачек будет находиться в подчинении у Николя Мора, старшего вице-президента, операционного директора региона Евразия Groupe Renault.

Птачек уже более 20 лет работает на различных должностях в Groupe Renault. Он занимал высшие посты в продажах и маркетинге Renault в Чехии, Франции, Украине и России. С 2016 года Птачек занимает должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу "Автоваза".

Теги
Россия
Одесская область потребовала от властей Украины не разрешать продажу земли
В обращении указывается, что принятие закона приведет к тотальной скупке земель сельхозназначения иностранцами и страна утратит независимость
Читать полностью