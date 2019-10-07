Новым гендиректором Renault в РФ назначен бывший топ-менеджер из "Автоваза" Птачек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совет директоров Renault Россия назначил Яна Птачека на должность генерального директора компании вместо Андрея Панкова, говорится в пресс-релизе Renault Россия. Птачек вступит в должность 1 ноября 2019 года.

"Совет директоров Renault Россия объявляет о назначении Яна Птачека на должность генерального директора с 1 ноября 2019 года. На своей новой позиции Ян сменит Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера", - говорится в собщении.

Ян Птачек будет находиться в подчинении у Николя Мора, старшего вице-президента, операционного директора региона Евразия Groupe Renault.

Птачек уже более 20 лет работает на различных должностях в Groupe Renault. Он занимал высшие посты в продажах и маркетинге Renault в Чехии, Франции, Украине и России. С 2016 года Птачек занимает должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу "Автоваза".