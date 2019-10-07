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Торговая война

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая начнется 10 октября

Стороны планируют обсудить вопросы принудительной передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров между США и Китаем по торговле начнется в Соединенных Штатах 10 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин будут приветствовать китайскую делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для продолжения торговых переговоров, которые начнутся 10 октября", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает Белый дом, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, [сферы] услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

Теги
СШАКитайМнучин, СтивенТорговая война
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