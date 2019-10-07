БАГДАД, 7 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" может увеличить добычу нефти в Иракском Курдистане, в частности, на месторождении Sarqala. При этом федеральные власти Ирака не возражают против работы компании в этом автономном районе страны, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы планируем, как минимум, поддерживать добычу на этом уровне. Во время строительства четвертой скважины мы испытаем близлежащие горизонты, другой пласт. И если этот пласт подтвердит свою продуктивность, можно будет говорить об увеличении добычи на этом месторождении, - сказал он. - Федеральные власти Ирака в Багдаде знают о тех проектах, которые реализуются в Иракском Курдистане, и с их стороны нет никаких вопросов к компании "Газпром нефть".

В Курдском регионе "Газпром нефть" участвует в реализации двух проектов: Shakal и Garmian (в него входит и освоение месторождения Sarqala). Доля "Газпром нефти" в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона), в блоке Garmian доля - 40%, у регионального правительства Курдистана - 20%, у канадской компании WesternZagros - 40%. С февраля 2016 года "Газпром нефть" является оператором проекта Garmian.

Дюков также рассказал, что по блоку Shakal компания провела испытания керна. В результате будет получена геологическая и гидродинамическая модели, что позволит сделать новую технико-экономическую оценку блока. "После этого мы примем решение, будем ли продолжать работу на блоке Шакал", - заметил он.

Курдский автономный район Ирака в 2017 году пытался в одностороннем порядке провозгласить независимость, однако это намерение не было поддержано мировыми державами. В результате переговоров курдам и центральной власти в Ираке удалось достичь согласия о правах жителей автономии и порядке раздела доходов от экспорта нефти, так что конфликт в основном был исчерпан, однако некоторые противоречия между сторонами сохраняются до сих пор. Неурегулированность отдельных вопросов внешнеэкономической деятельности между Багдадом и Эрбилем сказалась на деятельности российских компаний. В 2018 году центральные власти настояли на том, чтобы пришедшая в Курдистан "Роснефть" все свои действия по работе на месторождениях осуществляла через Багдад, а не через договоренности с курдскими властями.