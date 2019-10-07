{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Apple выпустила macOS Catalina

Операционная система, в частности, содержит обновленные версии приложений Apple Music, Apple Podcast и Apple TV
Описание
© Eric Thayer/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Американская компания Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов.

На эту тему

Как указывается в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании, пользователи получают доступ к новому сервису Apple Arcade, где собраны новые компьютерные игры. Кроме того, операционная система содержит обновленные версии приложений Apple Music, Apple Podcast и Apple TV. Новая функция Sidecar дает возможность использовать iPad в качестве дополнительного дисплея или для ввода информации с использованием устройства Apple Pencil. Функция Voice Control, отмечается в сообщении, обеспечивает возможности управления голосом, новая функция Mac Catalyst облегчает возможности создания новых приложений независимыми разработчиками, а функция Screen Time "впервые даст возможность пользователям видеть, сколько времени они тратят на использование приложений и посещение сайтов".

Опрос: треть россиян предпочитают товары малого бизнеса
57% респондентов верят, что малый бизнес предлагает продукты более высокого качества
Читать полностью