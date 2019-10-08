"Ъ": Минпромторг отказался от дифференциации промсубсидий для автоконцернов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минпромторг России отказался от механизма дифференциации промышленных субсидий для автопроизводителей, которые фактически компенсировали бы утилизационный сбор. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации издания, ведомство отказалось от данной идеи из-за невозможности договориться с отраслью. Теперь Минпромторг предлагает вместо механизма дифференциации промсубсидий увеличить барьер для импорта легковых машин с 30% до 40-45%. По данным источников газеты, прибыль многих концернов образуется именно от импорта, который дает возможность финансировать локальное производство и покрывать убытки.

Кроме того, на совещании рабочей группы Минпромторг заявил, что для заключивших специнвестконтракты будет гарантирована стопроцентная компенсация утилизационного сбора, пишет "Коммерсантъ".

Ранее министерство подготовило и направило в правительство РФ предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, предполагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случая превышает 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%. В свою очередь правительство предложило автопроизводителям концепцию компенсации утильсбора, согласно которым предполагаются компенсации 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% являются дифференцированными и зависят от объема локализации.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.