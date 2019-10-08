Объем рынка такси в России может достичь 709 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Темпы роста рынка такси в РФ составят в 2019 году 5,6% и объем рынка в денежном выражении достигнет 709 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ.

"После периода бурного роста в 2015-2017 годах рынок такси перешел в фазу стабильного развития. Согласно проведенному исследованию, объем рынка в денежном выражении составил 671 млрд рублей в 2018 году и, по прогнозам, достигнет 709 млрд рублей в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Эксперты считают, что темпы роста рынка, составлявшие 8,6% в 2018 году и 5,6% в 2019 году, в 2020 году замедлятся до 3,7-4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 п.п.

Аналитики сообщают, что в отличие от легального, нелегальный рынок такси показывает резкий рост. Его объем в денежном выражении вырос на 35% c 75 млрд рублей в 2017 году до 101 млрд в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси.

Отмечается, что число официально занятых водителей в отрасли в 2018 году составило 584 тыс. человек, в 2019 году численность работников показывает рост на 3% и, по прогнозам, достигнет порядка 600 тыс. таксистов.

"Хотя по сравнению с 2017 годом значимого роста численности водителей не произошло, возросло число активно эксплуатируемых автомобилей такси, используемых в две смены. Численность водителей в 2018 году, работающих в одну из смен на таких автомобилях, увеличилась на 21% по сравнению с 2017 годом. К примеру, в городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) посменно работают до 40% водителей. Подобная тенденция может объясняться увеличением числа регулярных пользователей такси и числа поездок на водителя, а также дальнейшим проникновением агрегаторов, круглосуточно обеспечивающих стабильный поток заказов", - говорится в исследовании.

Растет ли зарплата

По данным Аналитического центра, в целом в России наблюдается рост среднего дохода таксистов: с 2017 года он увеличился более чем в полтора раза и достигает 63 тыс. рублей в месяц в 2019 году. При этом в 2018 году резкое увеличение доходов водителей - почти в два раза - произошло в крупных городах: в миллионниках ежемесячный доход вырос с 35 тыс. рублей в 2017-м до 63 тыс. рублей в 2018-м, в городах с населением более 500 тыс. человек - с 24 до 47 тыс. рублей.

Эксперты связывают это с приходом в крупные города агрегаторов. В Москве и Санкт-Петербурге доход водителя также вырос, но не так значительно: агрегаторы вышли в эти города значительно раньше и рынок там уже устоялся, в 2019 году средний доход водителя в этих городах составляет порядка 83 тыс. рублей в месяц, в других городах-миллионниках - 74 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что агрегаторы занимают порядка 60% легального рынка такси, 53% с учетом нелегального. Крупнейший игрок на рынке - "Яндекс.Такси", занимающий 27% рынка, за ним следует "Везет" с 12% рынка и "Максим" с 9%. При этом относительные позиции агрегаторов существенно различаются в зависимости от размера города. Если в городах с численностью свыше 500 тыс. человек относительно большую долю занимает "Яндекс.Такси", то в городах с населением от 100 до 500 тыс. "Яндекс.Такси", "Везет" и "Максим" занимают примерно равные доли, а в городах размером до 100 тыс., как правило, лидируют сервисы "Везет" и "Максим".