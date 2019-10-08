Численность безработных в России за неделю снизилась на 2,5%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в РФ сократилась за прошедшую неделю на 2,5% и составила 662 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда России.

"С 25 сентября по 2 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 662,19 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах, при этом в девяти субъектах отмечен рост.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 95 812 человек, отметили в министерстве.

В то же время количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,72 млн единиц, добавили в пресс-службе.