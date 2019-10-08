В Грузии надеются на снятия запрета на полеты из России в течение полугода

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Грузия надеется, что власти России в течение ближайших шести месяцев снимут запрет на полеты в республику. Такое предположение высказал директор "Объединения аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе в интервью грузинской газете "Резонанси", опубликованном во вторник.

"Конечно же, сокращение рейсов из России нанесло нам большой ущерб, однако весте с тем, мы настроены оптимистично, так как рейсы растут в направлении Евросоюза. Сегодня у нас нет точной информации, однако, видимо, в ближайшие шесть месяцев полеты из РФ наверное будут восстановлены", - сказал Чоговадзе.

Чиновник также отметил, что параллельно этому власти разработали концепцию по превращению Международного аэропорта Кутаиси имени Давида Агмашенебели в низкобюджетный хаб, который будет работать в направлении Европы. "Концепция будет красиво продаваться, чтобы обслуживать не только граждан Грузии, но и Азербайджана, Армении, Восточной Турции и Южной России. Они через Кутаисский аэропорт смогут путешествовать в направлении Европы путем десятков прямых рейсов", - подчеркнул он.

По указу президента РФ Владимира Путина от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Данные меры были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, полиция его разогнала.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Возмущение оппозиционных грузинских депутатов вызвало то, что их российский коллега, являющийся президентом МАП, вел заседание, сидя в кресле председателя парламента страны. А за день до вступления запрета на полеты в трансляции грузинской телекомпании "Рустави-2" была допущена брань в адрес руководства России.

В августе экс-премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия потеряла около $60 млн из-за запрета на полеты из РФ.