МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ перестал открывать вклады в евро для физических лиц, сообщили ТАСС в контактном центре кредитной организации.

"Именно [вклады] в евро - да, не оформить теперь. То есть можно рублях, в долларах можно в некоторых вкладах", - сказала сотрудник контактного центра. При этом она не смогла уточнить, по какой именно причине банк принял решение больше не открывать вклады в евро.

Ранее ряд крупных российских банков уже отказались от приема вкладов в евро. Глава Сбербанка Герман Греф на днях заявлял, что в банке обсуждают ведение отрицательных ставок в евро и долларах для компаний.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что регулятор изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. Подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, которые столкнулись с проблемой, когда они в связи с ростом объема привлеченных средств вынуждены их размещать за границей в иностранных банках, в некоторых из которых ставка отрицательная.