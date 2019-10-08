Медведев ждет план по мерам для экономического роста

"Пока такой рост является недостаточным это всем очевидно: по итогам прошлого года, по той статистике, которая у нас есть, он чуть выше 2%, в этом году показатели пока еще более слабые", - констатировал глава кабинета министров на совещании о дополнительных мерах по ускорению экономического роста.

Медведев напомнил, что "Минэкономразвития было поручено подготовить пакет дополнительных решений, которые необходимо принять в ближайшее время, чтобы изменить макроэкономическую динамику, увязать с прогнозом социально-экономического развития". Он предложил на нынешнем совещании обсудить подготовленные предложения.

"Есть идеи и у некоторых других ведомств. Понятно, что нужно выбирать то, что реально сможет сработать, то есть те оптимальные предложения, которые могут быть сделаны", - указал премьер-министр. По его словам, "этот документ или план должен быть вполне компактным и логичным с целевыми показателями, со сроками, с ответственными за выполнения, эти мероприятия должны быть понятны бизнесу, должны быть нацелены на достижение национальных приоритетов, национальных целей".

Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо". "Это должны быть конкретные предложения, что можно сделать правительству, что можно сделать другим структурам для того, чтобы обеспечить рост, и, конечно, кто за что отвечает", - повторил председатель правительства.

Он добавил, что план также должен включать "конкретные шаги по улучшению делового климата, по снижению административной нагрузки, развитию конкуренции". Он уточнил, что "речь идет о долгосрочных тарифных предположениях и о системе гарантий для участия в долгосрочных инвестиционных проектах".