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Северный Кавказ

В Железноводске в 2020 году начнут строить отель в стиле хай-тек

По данным пресс-службы, отель займет 5 га и сможет одновременно вмещать 200 гостей

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Строительство гостиницы в стиле хай-тек на 200 человек стоимостью 800 млн рублей начнется в Железноводске (Ставропольский край) в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

"Новый туристический объект расположится на территории инвестиционной площадки, прилегающей к Ferrum-площади и Курортному озеру. Объем инвестиций составляет более 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отель займет 5 га и сможет одновременно вмещать 200 гостей. Строительство гостиницы позволит создать более 100 рабочих мест.

"На территории будет большой конференц-зал, стилизованный ресторан и зона отдыха в виде корабля. Строительство начнется в 2020 году", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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